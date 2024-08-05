В Красногорске прошел первый Юсуповский фестиваль искусств

Он открылся в Музее-заповеднике «Архангельское». В рамках него на Летней сцене прошел концерт «Джаз на разных языках», который очень понравился посетителям мероприятия, пришедшим насладиться живым исполнением.

Талантливый альянс заслуженных артистов России очаровал зрителей. Так, контрабандист Андрей Иванов с пианистом Михаилом Ивановым поразили зрителей творческими способностями. Кроме того, на Фестивале блистали лауреаты многочисленных всероссийских, а также международных конкурсов: яркая домристка и мандолинистка Екатерина Мочалова, харизматичная певица Полина Орбах и виртуозный барабанщик Дмитрий Власенко стали любимчиками публики. Открывали Юсуповский фестиваль братья Ивановы, являющиеся артистами местной филармонии. А руководит ей Народный артист России Максим Дунаевский.

По словам Галины Ковалевой, начальника управления культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа Красногорск, Музей-заповедник «Архангельское» все летние месяцы удивляет гостей и местных жителей округа различными программами. Активные участники культурной жизни получили уникальный шанс своими глазами посмотреть на лучших музыкантов и услышать их выдающиеся произведения.

В программе фестиваля Московский Губернский театр презентует постановку «Серебряное зеркало», выполненную в необычном для театра жанре поэтического кабаре. Кроме того, на фестивале прозвучат классические композиции в исполнении струнного квинтета «Пафос» и известной саксофонистки Вероники Кожухаровой.

Фестиваль искусств на территории Музея-заповедника «Архангельское» закончится 9 августа. Гостей ждет яркая творческая программа мероприятий как для взрослых, так и для детей. Они смогут насладиться спектаклями и концертами под открытым небом. Также посетителей ждут встречи с яркими солистами, лауреатами международных и всероссийских конкурсов, а также ведущими творческими коллективами страны.

Ознакомиться с афишей фестиваля можно по ссылке.