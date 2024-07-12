В Красногорске прошло закрытие 25 международной смены-форума «Мир знаний»

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков посетил торжественное закрытие 25 международной смены-форума «Мир знаний». На мероприятии он встретился с ребятами, которые прибыли из Красногорска, Североморска, а также из города-побратима Красногорска-Кореличей республики Беларусь.

Гостями форума «Мир знаний» стали школьники, которые на протяжении учебного года побеждали в различных конкурсах и предметных олимпиадах. Более 100 активных ребят проводили время не только увлекательно. Многие мероприятия были направлены на расширение их кругозора. Ребята посетили Поклонную гору и ВДНХ. Для гостей форума также организовали экскурсии по пушкинским местам и многим достопримечательностям региона.

Кроме того, для ребят устроили концерт «Зажги свою звезду», провели веселые конкурсы и увлекательные мастер-классы. Каждый участник смены получил заряд положительных эмоций.

«Напитываясь новыми знаниями и будучи в коммуникации со сверстниками, под руководством мудрого учительства наша молодежь учится познавать самое важное: быть командой и развивать себя среди единомышленников. И нынешняя юбилейная, 25-я по счету смена, — еще одна важная дань бессменным традициям, которые позволяют объединить юное поколение вокруг патриотизма и исторических устоев. А школа «Мир знаний» в этом отношении более 12 лет является настоящим символом встреч самых разных людей, кого друг другу подарила судьба. Спасибо за это единение, юношеский задор и энергию, которой вы заряжаете окружающих. Верьте в себя и знайте: вы — лучшие!» — сказал Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

Закрытие смены-форума прошло празднично. Участники смены прошли дружным маршем. Во время шествия каждый держал флаги родного края. Исполненный совместный танец также символизировал единение ребят.