В Красногорске проверили безопасность дорожных маршрутов возле школы

В подмосковном округе Красногорск продолжается активная работа по реализации проекта «Дом–школа–дом», который помогает выявить недостатки дорожных пешеходных маршрутов и сделать улично-дорожную сеть безопаснее для юных красногорцев и их родителей.

В рамках проекта «Единой России» «Безопасные дороги» в Красногорске проверили участок, по которому передвигаются ученики и их родители. Комплексную инспекцию провели замруководителя партии «ЕР» в Совете депутатов Артур Бадретдинов.

Вместе с командой депутат оценил качество разметок «зебр» и содержание дорог, в том числе и их противогололедную обработку. Уделили внимание работе освещения, наличию предупреждающих знаков, убедились в безопасности парковок.

«По итогам проверки установлено, что участок улично-дорожной сети возле школы отвечает всем требованиям безопасности», — отметил куратор партийного проекта «Безопасные дороги» Никита Махнач.

Опрошенные в формате анкетирования ученики и их родители также смогли дать оценку безопасности дорог вблизи школ Красногорска. Работа по мониторингу дорожной обстановки будет продолжаться.