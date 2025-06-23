В Красногорске с размахом отпраздновали День поселка Ильинское-Усово

Непогода не стала препятствием для яркого и запоминающегося праздника. Жители поселка Ильинское-Усово с энтузиазмом провели традиционные торжества, объединив их с праздником клубники – сезонным угощением, которое не могло не радовать.

Местный староста уверен, что этот день станет началом прекрасной и устойчивой традиции.

«Наш поселок берет свое начало 20 ноября 1918 года. Поскольку осенние месяцы не всегда располагают к массовым гуляниям, было решено приурочить наш праздник к Дню клубники», - заявил староста поселка Ильинское-Усово Дмитрий Колобаев.

В насыщенную программу праздничных мероприятий вошли увлекательные творческие мастер-классы, концертная программа, а также традиционные народные забавы для людей всех возрастов. Особым лакомством для всех присутствующих стала сочная, спелая и ароматная клубника. По словам старожилов, в прошлом клубника выращивалась на территории местного совхоза.

«Небольшой, но постоянный спрос на ягодные культуры был очень высок. Вся округа съезжалась на сбор урожая, и мы привлекали до трех тысяч работников, стояли огромные очереди», - вспомнила жительница Таисия Кучмасова.

В рамках торжественного мероприятия жители вручили Благодарственные письма и Почетные грамоты от имени Главы городского округа Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова.