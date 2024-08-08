В Красногорске собрались участники фестиваля «RUS_CВЕТ в Подмосковье»

В городском округе Красногорск в усадьбе Архангельское собрались участники фестиваля этнической культуры «RUS_CВЕТ в Подмосковье», которые на протяжении ближайшей недели посетят ряд выставок, спектаклей и мастер-классов.

Участниками фестиваля стали посланцы из всех стран СНГ и представители Китая, Замбии, Индии и Ливана. Мероприятие проводится уже во второй раз. Цель фестиваля — погрузиться в яркий мир национальных культур. В рамках «RUS_CВЕТ в Подмосковье» пройдет много различных конкурсов, посвященных теме ремесел.

«Конечно, основной площадкой у нас является телевизионный музыкальный конкурс современной этнической музыки. Музыканты из разных стран мира представляют свою программу. У них два конкурсных дня: авторская песня и мировой хит. Но все обязательно должно быть с таким национальным колоритом, на своем национальном языке. Миссия фестиваля – не только показать, кто мы такие, а познакомиться с каждым из них. И мы везде делаем акцент, что культура каждого народа — она уникальна», — рассказал организатор фестиваля «RUS_СВЕТ в Подмосковье» Михаил Иванов.

Михаил Иванов выразил уверенность, что каждый участник мероприятия — уникальный человек. Объединение креативных людей неминуемо приведет к появлению чего-то нового в искусстве. Им предстоит совместно находить новые формы, концепции и решения самых оригинальных задумок.

«Вся наша жизнь – это набор впечатлений, а впечатления складываются в том числе из количества людей и качества людей, которые нас окружают. Я хочу вам пожелать, чтобы качество людей, которые вас окружают, было неизменно высоким. Чтобы вы могли самореализоваться в творчестве не только на этой неделе, но и по жизни», — заявил заместитель руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Дмитрий Поликанов.

Гости фестиваля познакомятся с каждым историческим и культурным уголком Красногорска, в частности, с усадьбой Знаменское-Губайлово и набережной Павшинской Поймы. Муниципалитет станет для них источником восхитительных открытий.