В Красногорске состоится традиционное пешее паломничество

Участники пройдут путем старинной митрополичьей дороги через Масловский лес. Маршрут соединит два священных места: древний храм в селе Дмитровское и строящийся храм святителя Николая в поселке Николина Гора.

Это будет уже четвертое по счету шествие. В этот раз в нем примет участие руководство администрации городского округа Красногорск. Верующие вновь пройдут по древнему пути, соединяющему храмы в селе Дмитровское и поселке Николина Гора.

Традиционное пешее паломничество состоится в праздничный день Рождества святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 11 августа. Программа мероприятия выглядит следующим образом:

1 - В день паломничества с 08:30 утра в храме великомученика Димитрия Солунского состоится божественная литургия, которую возглавит архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Оно станет духовным началом ежегодного пешего паломничества к святыням.

2 - С 10:30 до 11:00 на подворье храма в селе Дмитровское гостей ожидает традиционное чаепитие. Здесь им расскажут об интересной истории патриарших владений.

3 - После чаепития и знакомства с историей места, в 11:00 начнется шествие. Во время следования по живописному маршруту участникам расскажут об исторических событиях, связанных с этой местностью, а также об уникальных природных особенностях.

4 - К 14:00 участники паломничества соберутся у храма святителя Николая на Николиной Горе. Здесь будет проведен заключительный молебен, который станет духовным итогом этого дня.

5 - По завершении молебна в храме святителя Николая участников мероприятия доставят на автобусах обратно в село Дмитровское с 15:00 до 16:00.

Представленный пеший паломнический маршрут является частью масштабной инициативы по популяризации и продвижению исторического, культурного и природного наследия региона.

Данный проект включен в состав туристско-рекреационного кластера под названием «Звенигородский вектор». Эта инициатива получила одобрение и поддержку губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Реализация проекта осуществляется при содействии Звенигородского музея-заповедника.