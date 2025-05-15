В Красногорске состоялась рабочая встреча главы округа с новым директором Красногорского завода

Глава городского округа Красногорск, Дмитрий Волков, провел переговоры с Антоном Клоковым, недавно назначенным руководителем Красногорского завода имени С.А. Зверева, входящего в холдинг «Швабе» при Госкорпорации «Ростех». Антон Клоков временно исполняет обязанности генерального директора предприятия.

Красногорский завод, носящий имя С.А. Зверева, является ключевым предприятием для города, сыгравшим значительную роль в его становлении и развитии промышленной отрасли. Приход на руководящую должность специалиста с опытом и четким видением перспектив вызвал заметный интерес у общественности.

В ходе беседы с работниками завода были подняты вопросы, касающиеся благополучия жителей Красногорска. Среди обсуждаемых тем – программа переселения из ветхого и аварийного жилья, а также функционирование учреждений социальной сферы.

Сотрудники Красногорского завода – это команда высококвалифицированных специалистов, большинство из которых проживают в Красногорске. Они проявляют искреннюю заинтересованность в процветании родного города и его будущем. Сохраняя трудовые традиции, они создают современную историю предприятия и закладывают фундамент для будущих достижений.

Дмитрий Волков выразил Антону Клокову поддержку и пожелал успехов ему и всему коллективу завода. Он подчеркнул благодарность сотрудникам за их преданность делу и активное участие в его реализации.