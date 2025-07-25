В Красногорске состоялся прием жителей по юридическим вопросам

«Люди не только получили разъяснения по юридическим вопросам, в том числе о порядке обращения в судебные инстанции и возможных исходах рассмотрения их споров, но и узнали о социальных службах, куда можно обратиться за финансовой поддержкой и различными льготами», — сказал народный избранник.