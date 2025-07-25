В Красногорске состоялся прием жителей по юридическим вопросам
Фото: [пресс-служба го Красногорск]
Специалисты филиала № 88 Московской областной коллегии адвокатов, глава Общественной палаты городского округа Красногорск Владимир Тонкоев и представитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов муниципалитета Артур Бадретдинов оказывали помощь гражданам, желающим получить экспертную юридическую консультацию.
Прием проводился как по предварительной записи, так и в формате личного посещения.
Основными темами обращений жителей стали вопросы, связанные с оформлением социальных пособий, взысканием алиментов или кредитных задолженностей, а также с наследованием.
Артур Бадретдинов, опытный юрист, регулярно участвующий в подобных мероприятиях, отметил высокую продуктивность прошедшей встречи.
«Люди не только получили разъяснения по юридическим вопросам, в том числе о порядке обращения в судебные инстанции и возможных исходах рассмотрения их споров, но и узнали о социальных службах, куда можно обратиться за финансовой поддержкой и различными льготами», — сказал народный избранник.
Владимир Тонкоев сообщил о намерении Общественной палаты проводить подобные юридические консультации на регулярной основе — ежемесячно. В дальнейшем планируется привлекать к участию в мероприятиях представителей прокуратуры, сотрудников правоохранительных органов и судебных приставов.