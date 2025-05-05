В Красногорске состоялся торжественный патриотический забег «Герои Отечества — связь поколений!»

Масштабный патриотический забег «Герои Отечества — связь поколений!» привлек к участию уже несколько тысяч жителей.

Символический знак «V», размещенный в Красногорске, служит постоянным напоминанием о важности единства между поколениями и проявлении патриотизма.

В период Великой Отечественной войны Красногорск находился в непосредственной близости от линии фронта. Летом 1941 года на защиту Родины отправились более 16 000 жителей города. За время войны красногорские комсомольцы направили на передовую около 7 000 человек.

Важную роль в истории битвы за Москву сыграло Волоколамское шоссе, которое проходит через Красногорский округ и сегодня. Этот участок стал одним из ключевых направлений в сражении под Москвой. Местные жители активно помогали военнослужащим, расчищая шоссе от снега, чтобы обеспечить прохождение военной техники и войск, защищавших столицу. Благодаря героизму Красной армии, враг не смог захватить Красногорск, его продвижение было остановлено на оборонительной линии Нефедьево–Козино.