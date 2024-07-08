В Красногорске тепло поздравили семейные пары за десятилетия любви и верности

В День семьи, любви и верности поздравления принимают самые крепкие пары. В Красногорске их чествовали в торжественной и светлой обстановке на территории Иоанно-Златоустовского храма в деревне Козино.

Во время праздника звучали поздравления и пожелания дальнейшего счастья, благополучия для семей и их близких. Многие из пришедших пар отпраздновали десятки годовщин, воспитали не только детей, но и внуков. Например, красногорцы Василий и Нина Гончаровы более 50 лет вместе, встретили золотую свадьбу и намерены в дальнейшем отметить изумрудную. Пара познакомилась романтично, завязав общение в купе поезда. Василий Яковлевич в память об этом дне до сих пор бережно хранит счастливый билет. Супруги за время брака воспитали двоих детей, которые в будущем подарили им четырех внуков.

«Семьи – это, казалось бы, простые слова, но в основе их лежат добро, любовь, уважение, вера. И это наши национальные ценности, которые заложены сегодня в стратегию нашей безопасности всей нашей большой страны. Крепкая семья – это ежедневный и важный труд», — сказала начальник Управления культуры, туризма и молодежной политики Галина Ковалева.

Супруги-юбиляры получили от имени Главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова поздравления, а также памятные подарки. Женщин порадовали букетами ромашек, неофициальным символом Дня семьи, любви и верности.