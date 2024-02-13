В Красногорске торжественно отметили 35-ю годовщину вывода Советских войск из Республики Афганистан

В Красногорске прошло мероприятие, в рамках которого военный комиссар городского округа вручил медали военным СВО. Таким способом он отметил их особенные достижения.

Присутствующие также почтили память соотечественников, которые исполняли служебный долг за пределами Отечества.

Мероприятие приурочено 35-й годовщине вывода Советских войск из Республики Афганистан. В торжественной обстановке в Красногорске почтили память тех, кто погиб за пределами Родины, отстаивая ее честь.

«Всего в период с 29 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года на территории Афганистана прошли военную службу свыше 620 тысяч советских военнослужащих. Этот период отдельная страница нашей истории. Афганская война унесла тысячи жизней советских солдат, 9 из них красногорцы. Все они были награждены орденом „Красной Звезды“, — сказал военный комиссар округа Игорь Тельбухов.

На мероприятии не могли не вспомнить о тех военных, которые в настоящее время выполняют боевые задачи в зоне спецоперации с целью противодействия силам международного терроризма.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, военный комиссар городского округа Красногорск вручил Медали «За отвагу» — рядовым Дмитрию Коневу и Алексею Рябенкову. Орденом Мужества посмертно были награждены: старший прапорщик Валерий Мидриган, прапорщик Руслан Баков, рядовые Роман Газимзянов и Андрей Банцер, все ордена вручены женам героев. Кроме этого, Игорь Тельбухов вручил удостоверение «Ветеран боевых действий» Владимиру Бушиеву».

На мероприятии присутствовали заместитель главы округа Александр Бутенко и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета депутатов Богдан Андриянов, которые вручили благодарственные письма военным за исполнение поставленных задач в зоне спецоперации. Российские военнослужащие неоднократно проявляли мужество, ответственно относились к выполнению важных заданий.