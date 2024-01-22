В Красногорске торжественно отметили День Инженерных войск

Поздравления принимал личный состав военно-инженерной академии имени Героя Советского союза Дмитрия Карбышева. Было отмечено, что в зоне СВО пребывает много военнослужащих инженерных войск, которые героически выполняют поставленные боевые задачи: прокладку коммуникаций и строительство оборонных укреплений, возведение оборонительных рубежей в зоне спецоперации и наведение стратегически важных переправ, разминирование объектов, которые относятся к категории повышенной опасности.

«Сегодня в ходе СВО военнослужащие инженерных войск демонстрируют свой высокий профессионализм, мужество, отвагу, в том числе и военнослужащие военно-инженерной академии. Профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники академии занимаются подготовкой высококвалифицированных кадров и разработкой средств инженерного вооружения, которые востребованы», — сказал начальник Военно-инженерной академии имени Д. М. Карбышева Андрей Круглов.

Памятными наградами в честь профессионального праздника, в частности, медалями «За заслуги перед Отечеством» и «Орденами мужества», были торжественно награждены представители инженерных войск различных званий: сержанты, майоры, подполковники.