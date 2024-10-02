В Красногорске торжественно вручили первые паспорта юным гражданам

В Администрации отметили, что подобная церемония — это старт новой главы жизни, которых у молодых красногорцев будет еще очень много.

«Не каждому из наших четырнадцатилетних ребят удается в такой торжественной обстановке получить паспорт, но, тем не менее, я надеюсь, что это станет для вас большим посылом в будущую счастливую и, самое главное, яркую жизнь, которая принесет вам новые начинания, новые подвиги, маленькие и большие. Еще раз повторюсь, самое главное — вера в нашу большую и великую страну», — сказала Наталья Сергеевна.

К поздравлениям присоединился заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов. Он пожелал юным горожанам всегда верить в себя, в свои силы и возможности, добиваться любой поставленной цели.

Некоторые четырнадцатилетние горожане уже твердо решили, какой трудовой деятельности хотели бы посвятить жизнь в будущем. Другие же пока только определяются. Однако каждый из школьников четко знает, что в первую очередь важно быть достойным гражданином своей страны.

Получение паспорта стало для ребят символом начала новой жизни, в которой много перспектив и возможностей.