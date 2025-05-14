В Красногорске триумфально дебютировал документально-театральный проект «Народная история. Непокоренный Курск»

Разработанный Центром креативных индустрий «Новый Город» при финансовой поддержке Правительства Курской области и администрации городского округа Красногорска, проект приурочен к важным датам – 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.



«Непокоренный Курск» – это спектакль, чья основа – реальные события. Он раскрывает повествование от лица людей, жизнь которых была кардинально перевернута. Это история, проникнутая правдивостью, которую невозможно придумать, и судьбы, навсегда вошедшие в общенациональную память. В основу постановки легли более двухсот подлинных свидетельств очевидцев августовских событий 2024 года, когда Курская область подверглась жестоким нападениям.

Посмотреть спектакль собралось более 700 зрителей. Среди них были: руководитель рабочей группы Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева, первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина, и заместитель директора по патриотическому воспитанию Центра «ВОИН» Екатерина Самсонова.

«Эти два часа пролетели незаметно. На сцене соединились разные поколения, история и глубокие человеческие чувства. Это не просто театральное представление – это ценный урок памяти, который необходимо показывать молодому поколению. Чтобы они осознавали, что такое гордость за свою страну и непоколебимая вера в победу. Особенно приятно, что такие значимые, искренние инициативы зарождаются именно у нас, в Красногорске, и создаются нашими талантами — с душой, с чувством ответственности и с безграничной любовью к Родине», — отметила первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина.

Уникальность спектакля заключается в том, что на сцену вместе с профессиональными актерами вышли сами участники СВО, переселенцы, медицинские работники, волонтеры и юные зрители.

В фойе ДК «Подмосковье» также была организована фотовыставка «Это наша земля. Мы не уйдем». Авторами экспозиции стали волонтеры и участницы проекта Елена Муратова и Екатерина Спиридонова. На выставке представлены документальные фотографии, сделанные в зоне боевых действий: лица солдат, флаги, водруженные над разрушенными зданиями, и цветы, произрастающие на земле, пострадавшей от военных действий.

После красногорской премьеры спектакль отправится в гастрольный тур по городам России.