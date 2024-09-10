В Красногорске труженицу тыла Татьяну Тырину поздравили со 100-летием

Долгожительнице вручили подарки и сказали множество теплых пожеланий. Их лично преподнес руководитель окружной фракции ЕР Богдан Андриянов. Он также передал поздравление от главы округа Дмитрия Волкова и вручил от него цветы, которые украсили праздник.

Фото: [ Пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]

«Я лично воспринимаю каждое такое событие как праздник общегородского формата, потому что таких людей, к сожалению, осталось не так много, но на их пример нужно равняться. От всей души хочу еще раз поздравить с днем рождения, всех благ, крепкого здоровья и, конечно же, чтобы семья и родные были рядом и поддерживали», — сказал Богдан Андриянов.

Татьяна Тырина — жительница Красногорска, которой знакомы тяготы фронтовых лет не понаслышке. Она встретила тяжелое время через пару дней после получения школьного аттестата в 1941 году. Будучи совсем молодой она копала окопы, траншеи, выращивала урожай для отправки на фронт и делала тяжелую работу, поддерживая солдат и Родину. После окончания войны Татьяна Андреевна обзавелась большой семьей, которой очень гордится. Младший брат, два сына, пятеро внуков и трое правнуков традиционно собрались на праздник в одну большую компанию.