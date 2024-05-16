В Красногорске увековечили имена погибших на СВО земляков

Красногорцы собрались на Аллее памяти у мемориального комплекса Красная горка, где вспомнили бойцов из округа, отдавших свою жизнь при исполнении воинского долга в зоне спецоперации.

Мероприятие провели при участии Главы г.о. Красногорск Владимира Каменских. Он почтил память павших воинов вместе с их близкими и родными. На Аллее Славы также собрались представители военно-патриотических и ветеранских организаций, общественники, волонтеры и другие неравнодушные граждане. В рамках акции участники высадили 22 саженца молодых деревьев: каждое в честь погибшего на СВО жителя муниципалитета. К ним установили мемориальные таблички, увековечив память о земляках и их подвигах.

«Красная горка – святое место для каждого жителя муниципалитета: в память о тех, кто не вернулся с полей сражений, чьи подвиги навсегда останутся в наших сердцах, здесь горит Вечный огонь», - отметил военный комиссар городского округа Красногорск Игорь Тельбухов.

Память отдавших свою жизнь за Родину красногорцев почтили минутой молчания, а после возложили цветы у Вечного огня и установленных табличек с именами героев.