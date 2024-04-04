В Красногорске в текущем году заменят более 30 лифтов. В настоящее время работы по замене проведены по шести адресам округа.

Новые установленные лифты обладают рядом преимуществ. Они энергоэффективные, безопасные, защищены от действий вандалов и отличаются тихим ходом, чтобы своей работой не вызывать дискомфорт у жителей многоэтажного дома.

Замена отслуживших свой срок эксплуатации лифтов является одной из важнейших составных частей программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных в Подмосковье. Таким мнением поделился заместитель Главы городского округа Красногорск Василий Власов.

«Новые лифтовые кабины энергосберегающие, обладают антивандальными свойствами и тихим ходом. Освещение в лифтах светодиодное и экономичное, а дверные проемы оснащены «умными датчиками» для дополнительной безопасности», — отметил Василий Власов.

На текущий момент замена 13 лифтов произведена по шести адресам: проезд Железнодорожный, а также улицы Красноармейская, Школьная, Ленина, Пионерская, Светлая.