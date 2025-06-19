В Красногорске ведут работу по устранению незаконных торговых объектов

Установленный факт нелегального продуктового магазина был устранен совместными усилиями администрации округа и подрядных организаций.

В рамках реализации указаний губернатора Московской области, Андрея Юрьевича Воробьева, муниципалитеты проводят комплексную работу по приведению объектов торговли к соответствию нормативно-правовым актам.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Ежедневный мониторинг позволяет выявлять нестационарные торговые объекты, функционирующие с нарушениями. В отношении таких объектов принимаются меры, направленные либо на их приведение в соответствие с законодательством, либо на демонтаж.

Так, недавно, при проведении проверки в микрорайоне Опалиха, по адресу: улица Мира, дом 2, была зафиксирована ситуация, требующая вмешательства – на фото запечатлен именно этот объект, выявленный в ходе мониторинга.