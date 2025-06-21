В Красногорске восстановлена подача горячей воды в ЖК «Аристово-Митино»

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Ранее, из-за задолженности строительной компании «Профи-Строй» перед ресурсоснабжающей организацией, доступ к коммунальным ресурсам был прекращен в 17 многоквартирных домах, расположенных в деревне Аристово.

По инициативе главы округа Красногорска Дмитрия Волкова, администрация округа, взаимодействуя с правоохранительными органами, предприняла меры для урегулирования возникшей ситуации.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Была достигнута договоренность с представителями ресурсоснабжающей организации, и разработан план погашения имеющейся задолженности. Специалисты «Мособлгаз» произвели работы по подключению газа к жилым домам.

На текущий момент сотрудники территориального отдела «Отрадненское» проводят проверку наличия горячего водоснабжения непосредственно в квартирах жителей жилого комплекса.