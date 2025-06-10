В Красногорске впервые проведут Игрушечную ярмарку

В следующее воскресенье в Павшинской Пойме состоится мероприятие, посвященное обмену детскими вещами.

Организаторы приглашают детей и их родителей принять участие в распродаже игрушек за символическую цену. Ярмарка будет открыта с 12:00 до 16:00, регистрация не требуется — участие бесплатное.

На продажу допускаются игрушки, настольные игры и детские книги в хорошем состоянии. Запрещено выставлять сломанные предметы, продукты питания и товары с ограниченным сроком годности.

Место проведения: Павшинская пойма, набережная, амфитеатр.