В Красногорске за месяц работы выездной медицинской службы осуществлено более 7000 обращений

За первый месяц работы нового подразделения по оказанию медицинской помощи на дому в Красногорске специалисты совершили более семи тысяч выездов к пациентам.

Это отделение создано для быстрого реагирования на запросы граждан и оказания им профессиональной помощи непосредственно по месту жительства. В его составе работают врачебные, фельдшерские и сестринские бригады, которые оперативно реагируют на вызовы, поступающие через диспетчерские службы.

Как рассказал руководитель отделения первичной медико-санитарной помощи на дому Загид Асаханов, с момента начала работы отделения было обработано более семи тысяч обращений. Все бригады укомплектованы современным медицинским оборудованием и оснащены специализированным транспортом, что позволяет оказывать полный спектр необходимой помощи.

Основными направлениями деятельности отделения являются: оперативное реагирование на поступающие запросы, предоставление компетентных консультаций и оказание неотложной медицинской помощи на дому. Кроме того, сотрудники отделения ведут наблюдение за пациентами, нуждающимися в хосписной помощи, оказывают поддержку новорожденным и их семьям, оформляют больничные листы и проводят лабораторные исследования.

В перспективе планируется расширение штата за счет привлечения специалистов узкого профиля, таких как травматолог, невролог и врач ультразвуковой диагностики, для оказания более специализированной помощи на дому. Также рассматривается возможность внедрения телемедицинских консультаций.