В Красногорске зафиксировано более 30 случаев несанкционированного сброса мусора с начала года

В городском округе Красногорск зарегистрировано более 30 случаев незаконной утилизации отходов с начала текущего года.

По распоряжению Главы городского округа Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова #наконтроле – систематический мониторинг территории округа.

Использование камер системы «Безопасный регион» позволяет выявлять нарушения посредством фото- и видеофиксации. Данные также поступают из Муниципального центра управления регионом, а также обрабатываются обращения от жителей.

Размер штрафов за нарушение составляет от 10 до 50 тысяч рублей для граждан, от 20 до 80 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 120 тысяч рублей для юридических лиц.

Сообщение о несанкционированном размещении строительных и иных отходов возможно по телефонам: +7 495 563-00-82, +7 495 563-79-32. На фото, запечатлен пример несанкционированного размещения отходов в районе ЖК «Опалиха О3», вблизи ул. Фруктовая, 69.