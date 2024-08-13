В Красногорске заложили капсулу времени в основание новой школы

Торжественная церемония закладки капсулы состоялась на территории ЖК «Квартал Строгино». Она станет своеобразным посланием из прошлого для будущих поколений. Когда-нибудь, много лет спустя, они откроют капсулу и смогут узнать о том, что происходило в наши дни.

В честь этого знаменательного события к жителям обратилась исполняющая обязанности начальника управления образования муниципалитета. По ее словам, капсулу строительства заложижили в основание нового корпуса образовательного центра «Полет». Также Ольга Кравец от имени Дмитрия Волкова, Главы городского округа, заявила, что наш город активно развивается, и именно поэтому он нуждается в постройке новых учебных заведений.

Так, площадь одной из школ займет 17,2 тысяч квадратных метров. На трех этажах здания разместятся учебные кабинеты для разных целей. Ребята смогут заниматься музыкой, иностранными языками, информатикой и другими науками. Часть помещений отдадут под лаборантские.

Для детей, чьи родители задерживаются на работе, предусмотрены комнаты продленного дня — они останутся там после окончания уроков. Также в здании предусмотрены арт-мастерские для занятий творчеством. А в библиотечно-информационном центре можно будет сделать уроки, почитать книгу или просто отдохнуть в спокойной обстановке. К слову, школа способна вместить в себя 1100 учеников.

Помимо нее на территории проекта «Квартал Строгино» строят два детсада в общей сложности на 425 мест. По плану, все три объекта должны открыться в 2026 году.

Помимо этого, у жителей ЖК «Квартал Строгино» появится возможность ходить в собственную поликлинику для всех возрастов. Она рассчитана на 115 посещений в день.