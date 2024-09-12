В Красногорске завершено благоустройство набережной в Павшинской Пойме

Очередной этап благоустройства набережной в Павшинской Пойме подошел к концу. Так, на участке длиной 500 м уменьшили объем плиточного покрытия. Склоны стали еще живописнее — тут зазеленели деревья, кустарники и свежий газон.

Наслаждаться видами теперь можно в специальных зонах у воды. Любителям спокойного отдыха предлагают расположиться на шезлонгах. Помимо прочего, здесь также можно заняться рыбной ловлей и спортом. Ну а для тех, кто предпочитает проводить время под приятную музыку или красочные выступления, установлен еще один амфитеатр — там будут проходить творческие вечера и концерты.

Но на этом новшества не заканчиваются! Для удобства маломобильных граждан здесь построили новый мост через реку Баньку. Приятные новости также есть для мамочек с колясками и велосипедистов: специально для них были обустроены плавные спуски по рельефу набережной. Не забыли и про беговую дорожку с пешеходной зоной — они стали непрерывными.

Фото: [ Пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]

Благоустройство Живописной набережной стартовало еще в 2018 году. С тех пор каждый этап работы предварительно согласовывается с местными жителями. Благодаря совместной работе с населением удалось привести в порядок так называемые «активные» и «спокойные» зоны. Намного лучше стали выглядеть территория у Никольского храма и участок вдоль Москвы-реки протяженностью более 1 км.

Также были обустроены другие объекты на территории. Речь идет о 5 террасах у воды, 2 амфитеатрах, велодорожке и беговой зоне длиной 1,3 км и 1,4 км соответственно. В общем, тут каждый найдет себе дело по душе: будь то отдых, спорт, творчество или просто прогулки на свежем воздухе. Живописная набережная стала местом притяжения для жителей округа. К слову, один из них поделился своими впечатлениями от увиденного:

Фото: [ Пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]

«Как приятно наблюдать за развитием города. Это еще одно любимое место, где мы часто гуляем. Здесть есть все: качели, места, где можно отдохнуть в теньке, почитать книжку, удобно прогуливаться с коляской, площадки для детей и спортсменов, предусмотрены дорожки для любителей самокатов и велосипедов. По вечерам тут выступают артисты, проводятся мастер-классы для ребятишек. Все гармонично, зелено и красиво», — отметила жительница Красногорска Лилия Тырса.

Погулять по набережной приезжают гости из других регионов, поэтому тут всегда многолюдно. Пока одни активно занимаются спортом или играют с детьми, другие наслаждаются приятными напитками или красивыми видами у реки. И с каждым годом набережная будет становиться только лучше и удобнее!