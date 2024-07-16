В Красногорске завершили благоустройство восьми «народных троп»

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков проверил состояние объектов инфраструктуры, обновленных в нынешнем году, в частности, восемь «народных троп» и комплексное обустройство дворовой территории на улице Молодежной, 10.

Работы по благоустройству указанных объектов были выполнены на протяжении первого полугодия. После их завершения рабочие продолжили создавать комфортные условия для проживания красногорцев. Так, на улице Панфилова, 5 модернизируют детскую игровую площадку. На улице Инженерной, 4 (корпуса 1 и 2) по просьбам жителей построят новую детскую игровую зону.

В округе также ремонтируют спортивные площадки. В настоящее время работы ведут на улицах Красноармейская, 62 и 64, на улице Покровской, 5/4 в жилом комплексе «Малина». Кроме того, запланирован ремонт шести дорог общей протяженностью более 3,5 километров.