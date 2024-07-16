В Красногорске завершили благоустройство восьми «народных троп»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков проверил состояние объектов инфраструктуры, обновленных в нынешнем году, в частности, восемь «народных троп» и комплексное обустройство дворовой территории на улице Молодежной, 10.
Работы по благоустройству указанных объектов были выполнены на протяжении первого полугодия. После их завершения рабочие продолжили создавать комфортные условия для проживания красногорцев. Так, на улице Панфилова, 5 модернизируют детскую игровую площадку. На улице Инженерной, 4 (корпуса 1 и 2) по просьбам жителей построят новую детскую игровую зону.
В округе также ремонтируют спортивные площадки. В настоящее время работы ведут на улицах Красноармейская, 62 и 64, на улице Покровской, 5/4 в жилом комплексе «Малина». Кроме того, запланирован ремонт шести дорог общей протяженностью более 3,5 километров.
«Как и договаривались с жителями, с «повторным касанием» вместе с командой приехали в Нахабино, проведя мониторинг объектов инфраструктуры, которые обновляем в этом году. Особая благодарность нашим жителям за озвученные предложения, касающиеся поддержания чистоты и порядка, и в комплексе – развития всей территории Нахабино. Именно личное касание и прямой диалог являются определяющими в эффективности командной работы», — сказал Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.