В Красногорске завершился первый день фестиваль-конкурса «За гранью софитов – 2024»

Он стал одним из крупнейших форумов современного театрального и АРТ-искусства. А еще это единственный конкурс, в котором участвуют уличные театры Подмосковья.

В столицу Подмосковья съехались сразу несколько творческих коллективов как из Москвы, так и из других городов России. Так, в первый день конкурса на оценку было представлено целых 6 спектаклей. Каждый из них индивидуален как по стилю, так и по жанру. Также стоит отметить яркие костюмы и декорации, благодаря которым все происходящее на сцене выглядело еще натуральнее.

Что же привезли с собой актеры и показали в минувший четверг, 8 августа?

1) В первый день выступил народный коллектив «Литературный театр «Отражение» МАУК ККДК «Подмосковье» из городского округа Красногорск. Актеры представили трагикомедию Николая Коляды «Баба Шанель». Режиссером постановки выступил Игорь Михалев. Автор изначально написал пьесу для своего театра, но она обрела популярность и за его пределами.

2) Театральная постановка «Сваты» представлена Народным коллективом «Театр «На валу», действующим при Муниципальном учреждении «Центр культуры и творчества «Родники» Волоколамского городского округа. Спектакль поставлен режиссером Ольгой Бураковой по пьесе молодого уральского драматурга Катерины Антоновой.

3) Комедию «Невские берега», автором которой является Екатерина Назаренко, показал народный коллектив «Театр-студия «Мельпомена» группа МЕЛ МБУ «ЦКД «Импульс» структурное подразделение ГДКиС «Мир» города Домодедово. Режиссером является Елена Махиборода. Эта пьеса написана для девчонок о девчонках, но понравится всем, кто хоть раз был или мечтал побывать в Анапе будучи ребенком. Да-да, действие разворачивается прямо там, в молодежном лагере.

Фото: [ Пресс-служба администрации городского округа Красногорск ]

4) Затем на сцене показали театральную постановку, основанную на пьесе Леонида Зорина «Варшавская мелодия». Данный спектакль был представлен СТУД-театром НОУ ВО «Институт театрального искусства им. П.М. Ершова» из Москвы. Режиссером выступила Елена Борзова.

5) После народный коллектив «Театр-студия «Мельпомена» группа МЕЛ МБУ «ЦКД «Импульс» структурное подразделение ГДКиС «Мир» из Домодедово показал спектакль «Ленинградский дневник» по воспоминаниям Е.В. Осиповой-Цибульской о ее блокадном детстве и стихам советских поэтов. Это трогательная история о сильном духом человеке, который остался без семьи, но выжил, несмотря ни на что. Режиссером пьесы стала Елена Махиборода.

6) Далее – спектакль по мотивам сборника рассказов Натальи Евдокимовой «Лето пахнет солью» и реп-комикса Алексея Олейникова и Тимофея Яржомбека «Соня из 7 Буээ». С ним выступил образцовый коллектив «Театральная студия Маска» МБУ Центральный Дворец культуры «Созвездие» филиал «На Большевистской» из Дмитрова. Режиссер – Дмитрий Стрельцов.

IX Московский областной открытый фестиваль-конкурс современного театрального искусства и уличного театра «За гранью софитов» пройдет в Красногорске с 8 по 10 августа 2024 года. В нем принимают участие профессиональные и любительские, молодежные и уличные театры, а также творческие, цирковые и другие коллективы.

У актеров есть уникальная возможность продемонстрировать на сцене инновационные театральные постановки, обменяться опытом с коллегами и познакомиться с трендами в мире современного искусства.