В Красногорский стационар Детского клинического центра поступили первые пациенты

Одного из них доставили вертолетом санавиации. Детей в тяжелом состоянии принимают в двух отделениях реанимации. Там проходят лечение сложные пациенты из больниц Московской области.

Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля открылся 22 августа при участии Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В понедельник, 16 сентября, здесь начали оказывать стационарную помощь. До этого пациенты могли получить только амбулаторное лечение.

К слову, на данный момент его прошли уже более 2,5 тыс. детей. Помимо этого, Детский центр предоставляет телемедицинские консультации. И если после открытия их количество в день не превышало 12, то сейчас они постепенно увеличиваются до 100 в сутки.

По словам главного врача Центра Татьяны Шаповаленко, плановых пациентов приняли по многим основным профилям медицинской помощи. В ближайшие 2 недели ожидается открытие остальных направлений:

Фото: [ Пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]

«Сегодня мы планируем принять около 70 пациентов, это плановая помощь», — рассказала Татьяна Владимировна.

Ее оказывают высококвалифицированные специалисты Центра, которые работают на новом и современном оборудовании. Ежегодно более 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов смогут получить здесь стационарное лечение по ОМС. Еще 150 тыс. юных пациентов получат возможность пройти диагностику здоровья и проконсультироваться с врачами широкого спектра медицинских профилей.