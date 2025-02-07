В красногорской библиотеке школьникам рассказали про пионеров-героев

Гостями патриотического часа стали учащиеся МБОУ СОШ №11, с которыми вспомнили мальчиков и девочек, отважно сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками.

Юных пионеров-героев почтили патриотическим мероприятием в библиотеке Красногорска. Событие «Мы рождены не для войны» провели ко Дню юного героя-антифашиста, который отмечается 8 февраля. Детям помогли узнать больше про черные страницы истории и отвагу юных соотечественников, которые сражались с фашистским режимом наравне со взрослыми.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Школьникам в залах библиотеки также показали документальные фильмы, книги о ВОВ, рассказали про партизанские отряды и конкретных личностей, которые отличились в военное время. Среди них Валентин Котик, Марат Казей, Зина Портнова, Леонид Голиков, и это даже не малая часть имен юных героев, которые помогли приблизить Победу.

Напомним, что в 2025 году в России отпразднуют 80-летие Великой Победы. Перед этими событиями особенно важно напомнить значимые исторические события подрастающему поколению, которое должно помнить своих героев.