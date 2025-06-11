В Красногорской больнице открылось новое отделение

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

В Красногорской больнице открылось первое в регионе отделение по лечению хронических болевых синдромов различной этиологии.

Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Владимирович Волков на оперативном совещании.

Новое отделение развернуто на базе нейрохирургического и неврологического отделений стационара и оказывает лечебно-диагностическую помощь с использованием современной медицинской техники и оборудования.

Специалисты отделения занимаются выявлением, оценкой, диагностикой, лечением и профилактикой острых и послеоперационных болевых синдромов, а также внедрением новых эффективных методов.

Прием пациентов с хроническими болевыми синдромами осуществляется в поликлинике по адресу: ул. Карбышева, д. 4, каб. № 213 по направлению лечащего врача (форма 057-у).

Запись на прием по телефону: +7 (925) 167-02-59.

Лечение предоставляется бесплатно по полису ОМС.