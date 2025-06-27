В Красногорском городском парке вернут облик исторической достопримечательности

По инициативе главы городского округа Красногорск, Дмитрия Владимировича Волкова, в Городском парке запланировано восстановление фонтана, созданного в поздний период 1940-х годов. Данные работы станут частью комплексной программы по улучшению облика центральной зоны парка.

Со временем фонтан пришел в упадок и был разобран. Однако, в настоящее время разработаны планы по его реставрации и обновлению. Новый фонтан, а также обустроенная прилегающая территория, призваны стать ярким акцентом парка и еще одной привлекательной локацией для красногорцев и гостей города.

«Преображая Красногорский городской парк, делаем особый акцент на той исторической составляющей, которая должна связать две эпохи и подчеркнуть значимость наследия первостроителей уже в современном облике», - сказал Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

Эта инициатива – не просто проект по благоустройству, но и шаг к сохранению истории родного города. Возрождение фонтана станет выражением признательности труду людей, заложивших основы города, и подтверждением важности сохранения исторической памяти для будущих поколений.