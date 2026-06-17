В Красной Поляне туристы убежали от медведей в лес и заблудились

В горах курорта Красная Поляна в Сочи трое туристов потерялись после встречи с медведями. Как сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России в MAX, сначала спасатели отправились на поиски 25-летней москвички, которая заблудилась в районе перевала Медвежьи ворота на высоте около 1,9 тысячи метров. Вскоре поступила информация еще о двух потерявшихся — 18-летнем и 21-летнем жителях Сочи.