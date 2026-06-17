В Красной Поляне туристы убежали от медведей в лес и заблудились
МЧС: в Красной Поляне трое туристов потерялись в лесу после встречи с медведями
В горах курорта Красная Поляна в Сочи трое туристов потерялись после встречи с медведями. Как сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России в MAX, сначала спасатели отправились на поиски 25-летней москвички, которая заблудилась в районе перевала Медвежьи ворота на высоте около 1,9 тысячи метров. Вскоре поступила информация еще о двух потерявшихся — 18-летнем и 21-летнем жителях Сочи.
Спасатели нашли всех троих с помощью звуковых сигналов и вывели из горнолесной местности в поселок Красная Поляна. Выяснилось, что туристы не регистрировали свои маршруты в МЧС. Они признались, что убежали в лес от страха после встречи с хищниками.