В Красноярском крае пьяный отец сел за руль и покалечил троих детей

В Боготольском районе Красноярского края произошло ДТП, виновником которого стал нетрезвый водитель, сообщили в пресс-службе МВД региона.

На 604-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» 35-летний водитель автомобиля «Тойота Премио» не справился с управлением и съехал в кювет. В салоне находилась его семья – жена и трое детей.

Мальчик 13 лет и девочки 5 и 10 лет получили травмы различной тяжести и госпитализированы. Их матери оказана разовая помощь.

Семья самостоятельно покинула места аварии, а полиция занялась инцидентом после сигнала из медучреждения.

Водителя освидетельствовали, в крови у него было 0,74 мг/л алкоголя. В отношении мужчины составлен административный протокол.