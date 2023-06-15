В Красноярском крае произошло смертельное ДТП с участием грузовика

В Рыбинском районе Красноярского края пожилой мужчина на легковом автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, сообщает prmira.ru .

Происшествие случилось на трассе «Бородино — Заозерный». 72-летний мужчина находился за рулем Honda, в ходе движения он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Hino, которым управлял 55-летний водитель.

Водителя легковушки не успели доставить в медицинское учреждение. От полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи. По словам полиции, второй участник случившегося чувствует себя хорошо. От медицинской помощи отказался.

На месте инцидента временно регулированием движения занимаются сотрудники ГАИ. Стражи правопорядка устанавливают все обстоятельства происшествия.