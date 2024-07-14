В Крым со стороны Тамани несколько часов пытаются попасть 600 автомобилей

В очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края скопились рано утром в воскресенье, 14 июля, порядка 600 автомобилей, передает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.

Сообщается, что время ожидания въезда на мост перед пунктами пропуска составляет не менее двух часов.

«В очереди со стороны Тамани находятся 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.

При этом со стороны Керчи по состоянию на 8.00 мск все свободно и очередей перед пунктами досмотра автотранспорта нет.

Информацию об обстановке на Крымском мосту можно отслеживать в специально созданном канале в мессенджере или в чате, где люди делятся новостями. Регулярно появляются сообщения о том, что на объекте приостановлено движение. В 2022-м году на Крымском мосту с двух сторон открыли пункты досмотра автомобилей и водителей в целях безопасности.