В Крыму оказались пускать в кафе одноглазого участника СВО из Челябинска

Челябинский участник спецоперации возмущен тем, что ему не разрешили пообедать в заведении общепита из-за военной формы, сообщает kursdela.biz .

По словам бойца с позывным «Якудза», его не пустили в кафе, объяснив тем, что от него исходит опасность из-за одежды. Также он отметил, что конфликт провоцировать не стал, просто отправился поесть в другом месте, где к военнослужащим относятся иначе. Александр Волжанин подчеркнул, что был очень удивлен такой реакции заведения.

Ранее источник рассказывал о том, что в ходе специальной военной операции, мужчина был ранен, из-за чего потерял один глаз.

В родном Челябинске Воложанин известен как руководитель движения «Трезвые дворы». Методы участников объединения вызывали огромное количество критики.