В Крыму законодательно лишили украинских олигархов всех крупных активов

Принадлежавшие ранее олигархам из Украины наиболее крупные активы в Крыму уже национализированы и либо переданы российским инвесторам, либо находятся в собственности республики, сообщает РИА Новости со ссыокой на спикера крымского парламента Владимира Константинова.

Кстати, по словам того же Константинова, как он информировал ранее, бюджет Крыма после продажи национализированных активов украинских олигархов пополнился на сумму в более 2,1 млрд рублей.

«Наиболее крупные, видные предприятия уже находятся в собственности республики или российских инвесторов. Но мы продолжаем работать с обращениями граждан, работает антитеррористическая комиссия. Когда ею будет принято квалифицированное решение по новым объектам, мы сможем его озвучить», — сказал Константинов.

Ранее сообщалось, что в список имущества под национализацию попала квартира президента Украины Владимира Зеленского в Большой Ялте. Здание передадут малообеспеченным или многодетным семьям.