В Латвии планируют открыть детский вытрезвитель

Рижская дума выступила с предложением создать детский вытрезвитель при больнице «Гайльэзерс» для несовершеннолетних пациентов, поступающих в учреждение алкогольном или наркотическом опьянении, передает LSM.

За последние три года в больницу доставили 850 пациентов в алкогольном опьянении. При этом в большинстве случае пациентов не госпитализировали. Отоспавшись, они как ни в чем не бывало шли домой.

Отмечается, что такие пациенты мешают работе учреждения и занимают места тех, кто действительно нуждается в медицинской помощи.

Не менее остро стоит в Латвии и проблема наркомании. В прошлом году работники неотложки более 200 раз выезжали к детям, которым требовалась помощь после принятия наркотических веществ.

Специалисты считают, что рост алкоголизма и наркомании у латышских подростков связан с тем, что в стране отсутствует механизм помощи несовершеннолетним без их согласия.