В Латвии срывают плакаты в поддержку Украины и несут цветы к российскому посольству

Полиция Риги возбудила уже более десятка уголовных дел по этому поводу, несколько человек оштрафовали.

Несмотря на запреты властей, жители Латвии приносят к российскому посольству цветы. Полиция запрещает оставлять цветы возле посольства, люди оставляют их на другой стороне улицы, напротив здания.

Стихийный мемориал возник уже в субботу, на следующее утро после трагедии в «Крокус Сити Холле». Также цветы приносят к закрытым консульствам в Лиепае и Даугавпилсе.

Вечером 22 марта вооруженные террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» в Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». Они начали расстреливать людей в зрительном зале, а затем устроили пожар. На текущий момент число погибших в результате страшного теракта составляет 137 человек.