В Видновском перинатальном центре родился ребенок под «ангельским» номером

Как сообщила пресс-служба главы округа, 37-летняя жительница Московской области поступила в отделение патологии беременных на 39-й неделе. После полного клинико-лабораторного обследования решили, что выходом из ситуации станет кесарево сечение.

«Пациентка поступила с диагнозом — анатомически узкий таз второй степени. Поэтому с целью снижения травматизма в родах у мамы и ребёнка было решено родоразрешить в плановом порядке. Операция кесарева сечения прошла прекрасно, без технических сложностей. Кровопотеря составила 220 миллилитров», — отметил акушер-гинеколог акушерского отделения патологии беременности Патима Муртаева.

Благодаря профессионализму сотрудников центра на свет появился ребенок под так называемым «ангельским» номером: девочка весом 2 980 граммов и ростом 49 см родилась в центре 5 555-й по счету. Это очередной случай, доказавший что в Ленинском округе жители всегда могут рассчитывать на квалифицированную помощь опытных врачей.