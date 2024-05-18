В Ленобласти гоночная машина снесла на вираже толпу зрителей, один человек погиб

Авария произошла в поселке Мельниково Приозерского района Ленинградской области в субботу, 18 мая, проинформировали в региональном управлении СК РФ. Сообщается, что там сегодня проходили мероприятия «Кубок Ленобласти по ралли».

В какой-то момент автопилот одного из гоночных автомобилей не справился с управлением, слетел с трассы на вираже и врезался в толпу зрителей. въехал в стоящих зрителей. В результате ДТП мужчина 1975 года рождения погиб на месте от полученных травм до приезда медиков.

«Следственным отделом по городу Приозерску СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — отметили в пресс-службе.

К слову, это оказалось не единственным смертельным ДТП в Ленобласти за сегодняшний день. В 15:00 мск на 13-м километре автодороги Сосновый бор — Глобицы в автоаварии погибли сразу ять человек.