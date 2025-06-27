В летнем лагере «Мозаика» округа Красногорск школьники создавали символы мужества для военнослужащих

В рамках инициативы гражданского объединения «Единые», при поддержке партии «Единая Россия», состоялось совещание с руководителем подмосковной Ассоциации ветеранов СВО, Борисом Будниковым, посвященное вопросам помощи участникам спецоперации. Затем был организован образовательный мастер-класс для ребят, отдыхающих в летнем лагере, расположенном на базе школы «Мозаика» в Красногорске.

В творческой мастерской приняли участие депутат муниципального совета Артур Бадретдинов и глава Ассоциации ветеранов СВО, участник специальной военной операции, Борис Будник. Они вместе с учениками создавали символические Георгиевские ленты, делились воспоминаниями и обсуждали планы на будущее.

В этом году в пришкольном лагере «Мозаика» пребывает 160 юных отдыхающих. Этот период наполнен для них новыми знаниями, общением и увлекательными занятиями.

Программа лагеря «Мозаика» отличается разнообразием и адаптирована к интересам и возрасту детей. Ребята получают возможность завести новых друзей, раскрыть свои способности и приятно провести время.

Опытные педагоги и вожатые обеспечивают насыщенность и интересность каждого дня в лагере. Дети вовлекаются в различные активности, включая патриотические мероприятия, игры и соревнования, которые не только развлекают, но и способствуют их образованию и развитию.