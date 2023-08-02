В левобережной поликлинике Дубны поступил новый рентген-аппарат

После ремонта на 6 этаже будет идти прием участковых терапевтов и врачей общей практики. Узкие специалисты разместились на 5 и 4 этажах. На 3 этаже планируется разделить прием детей и взрослых по времени. В здании поликлиники появилась зона ожидания. Там установлены удобные диваны, во время ожидания можно посмотреть телевизор или утолить жажду из кулера.

Врип главы Дубны посетил и левобережную поликлинику. Там готовят к запуску новую рентген-установку для постановки более точных диагнозов. Кабинет откроется в сентябре. Вскоре должны рассмотреть заявки на поставку флюорографа и маммографа. Как отметил Тихомиров, в округе делается все для комфортного пребывания жителей в стенах лечебных учреждений Дубненской горбольницы.

«В планах строительство детской поликлиники. Ее проект уже готов, земельный участок под строительство зарезервирован», — добавил Максим Тихомиров.

Он отметил, что развитию детского здравоохранения в округе уделяется повышенное внимание.