В лицее № 7 в Электростали открыли «Парту Героя»

Парту, за которой смогут сидеть только лучшие из лучших учеников лицея, посвятили Евгению Горячеву. Выпускник этого лицея служил стрелком-зенитчиком ракетного взвода зенитной ракетной батареи в зоне СВО. Молодой человек погиб в 24 года, выполняя свой воинский долг и был награжден посмертно Орденом Мужества.

На торжественную церемонию открытия пришли люди, которые хорошо знали Евгения. Его родители, друзья, педагоги. Почтить память Героя приехали ветераны боевых действий, представители местного отделения партии «Единая Россия». Присутствовали и учащиеся лицея.

В этот день прозвучало много добрых слов о Евгении. Друзья, учителя, родители помнят его как доброго, спокойного и в то же время жизнерадостного человека, который всегда был готов помочь.

Имя Евгения Горячева знает теперь почти каждый электросталец. Оно высечено на городском мемориале воинам, погибшим в СВО.