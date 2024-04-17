В Луховицах спасли пенсионерку, которая потеряла сознание, надевая обувь

Врачи Луховицкой больницы спасли пожилую женщину, которая потеряла сознание, когда обувалась. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница в возрасте 70 лет с жалобами на скачки давления и кратковременные обмороки — пенсионерка наклонилась, чтобы надеть обувь, и потеряла сознание.

В ходе обследования у пациентки обнаружили тромб в легочной артерии. Он затруднял нормальное кровообращение в легких и грозил летальным исходом.

«Ситуация осложнилась кратковременной остановкой сердца у пациентки, но благодаря проведенным реанимационным действиям, нам удалось восстановить сердечный ритм», - рассказала заведующая терапевтическим отделением Юлия Бирюкова.

Врачи ввели пациентке препараты, которые растворили тромб, и работа сердца и кровоснабжение органов восстановились. Этот способ является самым эффективным в остром периоде. Однако у пациента не должно быть противопоказаний для проведения такого лечения.

Сейчас пенсионерка чувствует себя хорошо, ее уже выписали.