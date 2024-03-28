В Луховицах задействуют две «Амфибии» для перевозки людей и грузов во время половодья

МЧС России по Московской области предоставило Луховицам два плавающих гусеничных транспортера «Амфибия», которые при необходимости задействуют на особо подтопляемых территориях округа. Этот вид транспорта может не только держаться на воде, но и ездить по земле.

Один из спасательных транспортов будут использовать для перевозки жителей под Бастановой горой возле поселка Фруктовая. Каждую весну здесь подтопляет участок дороги в сторону Белоомутской паромной переправы. Второй ПТС-М задействуют в селе Ловцы для перевозки сельхозпродукции.

Транспорт поможет обеспечить безопасность и перевозку на время половодья в округе. Пока уровень воды в Оке продолжает стремительно расти: по Балтийской системе показатели уже превысили 99,5 метров. Через полметра участок дороги от поселка Белоомут в сторону села Слемские Борки будет перелит. Там предусмотрена перевозка силами Государственной инспекции по маломерным судам.

«Дальше подтопленной окажется дорога на деревню Гольный Бугор, под поселком Красная Пойма участок тоже перельется. Как начнут переливаться дороги, в округ приедут две машины от ГКУ МО „Мособлпожспас“ повышенной проходимости на базе КамАЗ для перевозки пассажиров. Одна из них будет работать под Красной Поймой, вторая под переливом в селах Любичи и Дединово, деревнях Лисьи Норы и Гольный Бугор», — сказал начальник отдела по безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа Луховицы Евгений Мазаев.

Синоптики ранее предупреждали, что разлив в эту весну в окажется больше обычного. В связи с этим администрация округа стала принимать необходимые меры заранее. Благодаря этому период разлива должен пройти в штатном режиме.