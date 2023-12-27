В Маммологическом центре Подмосковья выявляют рак груди на нулевой стадии

В Подмосковье начали выявлять рак груди на нулевой стадии, сообщили в областном Минздраве. Высокотехнологичное диагностическое оборудование доступно в Маммологическом центре, который работает на базе Люберецкой областной больницы.

За время работы учреждения обследование прошли две с половиной тысячи пациентов. В результате в 241 случае был обнаружен рак молочной железы, при этом в 77% случаев — на ранней стадии.

За год работы врачам центра удалось повысить выявляемость рака молочной железы на 10%, в том числе на 7% — раннюю.

В центре установлен цифровой маммограф, на котором можно проводить послойную съемку молочной железы. Помимо этого, аппарат оснащен приставкой для проведения биопсии. Кроме того, в учреждении установлены УЗИ-аппараты экспертного класса.

Благодаря работе такого оборудования в центре выявляют рак на нулевой стадии, когда раковые клетки не проникают глубоко в ткани. За год на такой стадии выявили девять случаев онкологии.