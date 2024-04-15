В марте в колл-центр Минсельхозпрода Подмосковья поступило 1,2 тысячи обращений по ветеринарным вопросам
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
Почти 1,2 тысячи обращений по ветеринарным вопросам поступило в единый контакт-центр Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в марте.
Жителей интересовали вопросы регистрации в системах «Меркурий» и «Цербер», вакцинации и чипирования питомцев, записи к ветеринару, методы лечения домашних и безнадзорных животных. Также граждане задавали вопросы касательно перевозки питомцев в другие страны.
Единый контакт-центр работает с 2019 года. Позвонив по телефону 8 (495) 668-01-25, можно задать любой интересующий вопрос в сфере ветеринарии. Звонки принимают каждый день с девяти часов утра до девяти часов вечера.
«Каждый обратившийся может получить консультацию специалиста и оставить свое пожелание или жалобу», - отметил зампред областного правительства — глава министерства Владислав Мурашов.