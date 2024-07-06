­­В Междуреченске хохочущий мигрант из Таджикистана срезал скальп с головы россиянки в прямом эфире

Как передает «Многонационал», инцидент произошел накануне вечером, 5 июня, в городе Междуреченск в Кемеровской области. Для отчета инородец снял все ужасный процесс на видео и похвалился содеянным в сети.

Свой геройский поступок иногородец объяснил тем, что его жертва якобы работала закладчицей наркотиков и присвоила один из заказов себе. Со слов мигранта, работодатели объявили девушку в негласный розыск, а он нашел ее и решил устроить самосуд.

«На кадрах иностранный специалист избивать ногами по голове молодую девушку, затем один из нападавших достаёт большой нож и отрезает жертве волосы. Вместе с волосами он отрезает и часть кожи на голове, от чего у девушки идёт кровь. Избиение на этом не закончилось - пиная её ногами, они требуют извинений на камеру», — приводится в публикации.

Следственный комитет России уже отреагировал на случившееся и возбудил уголовное дело за истязания человека. Сам истязатель задержан полицией. Им оказался живущий в России 21-летний гражданин Республики Таджикистан.

Известно уже, что задержанный во время издевательства на россиянкой был не один, а с подельниками. Их сейчас активно ищут правоохранители.