В Милане полиция задержала 16-летнего украинского неонациста, нападавшего на мигрантов-азиатов

Полиция Милана арестовала 16-летнего гражданина Украины, который обвиняется в четырех нападениях в городском метро в ночь на 29 февраля, сообщает Corriere della Sera.

В качестве жертв он выбирал мигрантов-азиатов, в двух случаях ими стали уроженцы Шри-Ланки.

Малолетний подонок показывал татуировку со свастикой на груди, а затем избивал свою жертву.

По данным полиции, несовершеннолетний нацист продолжил свои безобразия. 5 марта он выбил стекла в нескольких автомобилях и совершил попытку кражи, а 9 марта вновь напал на человека.

У задержанного изъяли мачете с нацистской символикой, знамя с надписью «Дуче» и экземпляр запрещенной в России книги Адольфа Гитлера «Майн кампф».