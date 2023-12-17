В Миннесоте утвердили новый флаг штата, скопированный с сомалийского

Он не имеет ничего общего с предыдущим, зато выглядит как близнец флага сомалийской провинции Пунтленд, объявившей себя автономным районом. На обоих флагах в той же последовательности расположены голубая, белая и зеленая полосы.

Вряд ли это может быть случайностью, поскольку именно в Миннесоте проживает самая большая на Западе сомалийская диаспора, по некоторым оценкам, она приближается к 100 тысячам человек.

В палате представителей Конгресса США Миннесоту представляет родившаяся в Могадишо Ильхан Омар. В 1995 году ее родители перебрались в Америку в статусе беженцев после начала гражданской войны в Сомали.